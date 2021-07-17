Вторая ракетка мира мира Даниил Медведев отправился в Токио. Об этом теннисист сообщил в своём «твиттере».

«На пути в Токио», — написал спортсмен в социальной сети.

Даниил Медведев — финалист двух турниров «Большого шлема», победитель 11 турниров ATP в одиночном разряде. Один из двух российских теннисистов в XXI веке, который доходил до финала турнира «Большого шлема» в одиночном разряде.

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.



Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.