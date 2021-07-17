Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Даниил Медведев отправился в Токио

Даниил Медведев отправился в Токио
Комментарии

Вторая ракетка мира мира Даниил Медведев отправился в Токио. Об этом теннисист сообщил в своём «твиттере».

«На пути в Токио», — написал спортсмен в социальной сети.

Даниил Медведев — финалист двух турниров «Большого шлема», победитель 11 турниров ATP в одиночном разряде. Один из двух российских теннисистов в XXI веке, который доходил до финала турнира «Большого шлема» в одиночном разряде.

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.

Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Новость по теме
Для олимпийцев в Токио спроектировали кровати, на которых нельзя заниматься сексом
Как выглядели Шарапова, Федерер и другие теннисисты-знаменосцы во время открытия Олимпиад Как выглядели Шарапова, Федерер и другие теннисисты-знаменосцы во время открытия Олимпиад
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021