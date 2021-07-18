«Стоим за землю русскую». Алексей Немов эффектно пожелал удачи олимпийцам в Токио
Поделиться
Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов эффектно поддержал сборную России на предстоящих Олимпийских играх в Токио (Япония).
«Дорогие друзья, считанные дни остались до Олимпиады в Токио, поддерживаем наших спортсменов, нашу команду. Ну и сами остаёмся в форме», — сказал Немов в своём «инстаграме». После чего 45-летний Немов исполнил стойку на руках со словами «стоим за землю русскую». Также спортсмен сделал упражнение на баланс, передав гимнастический привет российским олимпийцам.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.
Комментарии
- 18 июля 2021
-
14:49
-
14:36
-
14:35
-
14:17
-
14:06
-
14:04
-
13:49
-
13:33
-
13:22
-
13:02
-
12:57
-
12:51
-
12:42
-
12:36
-
12:25
-
11:50
-
11:43
-
11:41
-
11:35
-
11:20
-
11:03
-
10:27
-
10:22
-
10:00
-
09:45
-
09:40
-
09:27
-
09:00
-
00:26
-
00:20
- 17 июля 2021
-
23:15
-
22:25
-
21:57
-
21:53
-
21:05
Партнерский контент