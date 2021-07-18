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«Стоим за землю русскую». Алексей Немов эффектно пожелал удачи олимпийцам в Токио

«Стоим за землю русскую». Алексей Немов эффектно пожелал удачи олимпийцам в Токио
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Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов эффектно поддержал сборную России на предстоящих Олимпийских играх в Токио (Япония).

«Дорогие друзья, считанные дни остались до Олимпиады в Токио, поддерживаем наших спортсменов, нашу команду. Ну и сами остаёмся в форме», — сказал Немов в своём «инстаграме». После чего 45-летний Немов исполнил стойку на руках со словами «стоим за землю русскую». Также спортсмен сделал упражнение на баланс, передав гимнастический привет российским олимпийцам.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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