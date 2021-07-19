«На улице невозможно!» У российских гимнасток чуть было не сорвалась тренировка на ОИ

Российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала, что из-за сбоя в работе транспорта чуть было не сорвалась запланированная тренировка национальной команды, которая в настоящее время готовится к Олимпиаде в Токио.

«Сбилось расписание автобусов. В итоге мы час сидим на жаре. Хорошо, что нам включили холодный воздух из трубы, а то на улице невозможно», — написала Мельникова в своём «инстаграме». По её словам, температура воздуха была 33 градуса Цельсия.

Фото: https://www.instagram.com/gelyamelnikova/?hl=ru

Спортивная гимнастика. Олимпийские игры. Токио. Расписание соревнований

26 июля. 13:00 мск. Командное многоборье (мужчины).

27 июля. 13:45. Командное многоборье (женщины).

28 июля. 13:15. Индивидуальное многоборье (мужчины).

29 июля. 13:50. Индивидуальное многоборье (женщины).

1 августа. 11:00 — вольные упражнения (мужчины). 11:45 — опорный прыжок (женщины). 12:30 — конь (мужчины). 13:15 — разновысокие брусья (женщины).

2 августа. 11:00 — кольца (мужчины). 11:45 — вольные упражнения (женщины). 12:30 — опорный прыжок (мужчины).

3 августа. 11:00 — параллельные брусья (мужчины). 11:45 — бревно (женщины). 12:30 — перекладина (мужчины).