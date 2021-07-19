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В «твиттере» ОИ отреагировали на видео гимнаста, который попрыгал на «антисекс-кровати»

В «твиттере» ОИ отреагировали на видео гимнаста, который попрыгал на «антисекс-кровати»
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В официальном «твиттере» Олимпиады в Токио прокомментировали видео ирландского гимнаста Риса Маккленагана, в котором тот попрыгал на так называемой антисекс-кровати, засвидетельствовав её прочность. Ранее сообщалось, что уникальные кровати сделаны из картона и не выдерживают веса двух человек или резких движений.

«Спасибо, что развенчал миф. От гимнаста Риса Маккленагана вы узнали: картонные кровати устойчивы и прочны!» — отмечается в сообщении в официальном «твиттере» Olympics.

Ранее управляющий Олимпийской деревней в Токио Такэси Китадзима заявил, что койка выдерживает вес только одного человека, поэтому на ней не следует прыгать и «праздновать». Спортсмены в шутку прозвали кровати «антисексом».

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