Никита Нагорный отреагировал на слухи о травме на Олимпиаде в Токио

Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике, восьмикратный чемпион Европы Никита Нагорный прокомментировал слухи о травме, которую он якобы получил на тренировке в преддверии Олимпиады в Токио. Ранее сообщалось, что спортсмен прихрамывал после одной из тренировок.
«Вот эта штука болит, но ничего страшного. Сразу отвечаю на предстоящие вопросы», — написал Нагорный в «сториз» своего «инстаграма».
Фото: https://www.instagram.com/nikushkarus/?hl=ru
Спортивная гимнастика. Олимпийские игры. Токио. Расписание соревнований
26 июля. 13:00 мск. Командное многоборье (мужчины).
27 июля. 13:45. Командное многоборье (женщины).
28 июля. 13:15. Индивидуальное многоборье (мужчины).
29 июля. 13:50. Индивидуальное многоборье (женщины).
1 августа. 11:00 — вольные упражнения (мужчины). 11:45 — опорный прыжок (женщины). 12:30 — конь (мужчины). 13:15 — разновысокие брусья (женщины).
2 августа. 11:00 — кольца (мужчины). 11:45 — вольные упражнения (женщины). 12:30 — опорный прыжок (мужчины).
3 августа. 11:00 — параллельные брусья (мужчины). 11:45 — бревно (женщины). 12:30 — перекладина (мужчины).
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