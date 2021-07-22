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Хоркина: Россия едет на ОИ в нейтральном статусе — куда это годится? Выдумали мельдоний

Хоркина: Россия едет на ОИ в нейтральном статусе — куда это годится? Выдумали мельдоний
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Двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях, девятикратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике Светлана Хоркина рассказала об ожиданиях от Олимпиады в Токио. Российские спортсмены в связи с санкциями ВАДА не могут выступать под государственным флагом, в случае победы вместо гимна России прозвучит фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского.

«Я не удовлетворена сейчас и не буду удовлетворена до тех пор, пока не вернут в полном составе лёгкую, тяжёлую атлетику, которые у нас повисли в воздухе. Кроме того, спортсмены едут на Олимпиаду вообще в нейтральном статусе. Куда это годится? Понятно, что мы знаем, что они россияне, можно войти в их положение, но было бы здорово, если бы олимпийская сборная ехала под российским флагом.

Эта Олимпиада стала уникальной ещё тогда, когда нашим ребятам начали закручивать гайки. Выдумали мельдоний, ещё что-то, принципиально начали наказывать всю страну, всю нашу державу. Это уникальность в кавычках», — цитирует Хоркину Metaratings.

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