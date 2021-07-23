В сборной Германии по гимнастике сообщили о тренировке в уникальных закрытых комбинезонах

В сборной Германии по спортивной гимнастике прокомментировали выступление в закрытых комбинезонах на тренировке на Олимпиаде в Токио. Комбинезоны, которых больше нет ни у одной другой сборной, представляют собой цельный кусок ткани, включающий купальник и леггинсы, доходящие до щиколоток.
«Речь идёт о комфортных ощущениях. Мы хотели показать, что каждая женщина сама должна решать, что надеть», — сказала трёхкратная олимпийская чемпионка Элизабет Зайц на пресс-конференции.
Впервые такие комбинезоны появились на чемпионате Европы в Базеле в апреле 2021 года.
«Большинство людей оставили положительные отзывы об этом. Но после чемпионата Европы у других команд было слишком мало времени для создания комбинезона. Может быть, в будущем они появятся. Мы очень на это надеемся», — добавила Зайц.
Командное голосование определит, выступят ли немецкие спортсменки в комбинезонах в отборочных соревнованиях 25 июля.
- 23 июля 2021
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