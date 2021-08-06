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«Жухалы!» Губерниев отреагировал на дисквалификацию российского ходока на Олимпиаде-2021

«Жухалы!» Губерниев отреагировал на дисквалификацию российского ходока на Олимпиаде-2020
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на дисквалификацию российского ходока Василия Мизинова на летних Олимпийских игра в Токио. Спортсмен выступал в ходьбе на 20 км. За 7 км до финиша Мизинов получил третье предупреждение и был дисквалифицирован.

«Все бегут ходоки, кроме нашего! Посмотрите на фазу полёта! Это запрещено! Но дисквалифицировали Васю Мизинова! Обидно! Он готовился всех ушатать, это было видно. Готов был прекрасно, аж звенел! Но судьи не дали! Жухалы!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 16 золотых, 22 серебряные и 20 бронзовых наград.

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