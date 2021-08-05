Итальянец Массимо Стано выиграл золото Олимпиады-2020 в ходьбе на 20 км

Итальянский легкоатлет Массимо Стано выиграл золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в ходьбе на 20 км. Серебро и бронзу завоевали представители Японии — Коки Икэда и Тосикадзу Яманиси соответственно.

Лёгкая атлетика. Олимпийские игры. Токио, Япония. Мужчины. Ходьба. 20 км

1. Массимо Стано (Италия) — 1:21.05.

2. Коки Икэда (Япония) — 1:21.14.

3. Тосикадзу Яманиси (Япония) — 1:21.28.

Россиянин Василий Мизинов был дисквалифицирован.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 15 золотых, 21 серебряную и 19 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.