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Итальянец Массимо Стано выиграл золото Олимпиады-2021 в ходьбе на 20 км

Итальянец Массимо Стано выиграл золото Олимпиады-2020 в ходьбе на 20 км
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Итальянский легкоатлет Массимо Стано выиграл золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в ходьбе на 20 км. Серебро и бронзу завоевали представители Японии — Коки Икэда и Тосикадзу Яманиси соответственно.

Лёгкая атлетика. Олимпийские игры. Токио, Япония. Мужчины. Ходьба. 20 км
1. Массимо Стано (Италия) — 1:21.05.
2. Коки Икэда (Япония) — 1:21.14.
3. Тосикадзу Яманиси (Япония) — 1:21.28.

Россиянин Василий Мизинов был дисквалифицирован.

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Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 15 золотых, 21 серебряную и 19 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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