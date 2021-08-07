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Чемпионка ОИ по гимнастике Нетёсова: судейство — шок. Линой завышали оценки с первого вида

Чемпионка ОИ по гимнастике Нетёсова: судейство — шок. Линой завышали оценки с первого вида
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Мария Нетёсова оценила результаты индивидуального многоборья на Олимпиаде в Токио. Россиянка Дина Аверина завоевала серебро, её сестра Арина стала четвёртой. Золото выиграла Линой Ашрам из Израиля.

«С первого вида израильской спортсменке завышали оценки. Делали всё, чтобы у неё был запас на ошибку перед последним видом. Ненормально, когда олимпийской чемпионкой становится гимнастка, которая роняла снаряд, а второе место занимает та, кто сделала всё идеально. Такое судейство — полный шок. Девчонки у нас сильные. Уверена, что они примут правильное решение по своему будущему в спорте», — сказала Нетёсова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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