Чемпионка ОИ по гимнастике Нетёсова: судейство — шок. Линой завышали оценки с первого вида

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Мария Нетёсова оценила результаты индивидуального многоборья на Олимпиаде в Токио. Россиянка Дина Аверина завоевала серебро, её сестра Арина стала четвёртой. Золото выиграла Линой Ашрам из Израиля.



«С первого вида израильской спортсменке завышали оценки. Делали всё, чтобы у неё был запас на ошибку перед последним видом. Ненормально, когда олимпийской чемпионкой становится гимнастка, которая роняла снаряд, а второе место занимает та, кто сделала всё идеально. Такое судейство — полный шок. Девчонки у нас сильные. Уверена, что они примут правильное решение по своему будущему в спорте», — сказала Нетёсова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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