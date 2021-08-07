Глава ОКР сделал заявление по поводу спорных результатов многоборья у «художниц» на ОИ

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выпустил официальное заявление по поводу результатов личного многоборья «художниц» на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония). Дина Аверина завоевала серебряную медаль, Арина стала четвёртой.

«Сразу после завершения финала у гимнасток мы решили, что закрывать глаза на всю эту ситуацию не будем. Уже готовим официальные обращения в международную федерацию. Хотим получить разъяснения по целому ряду вопросов. Будем добиваться детального разбора ситуации профильным техкомитетом относительно судейства на завершившемся Олимпийском турнире. Сделаем всё возможное, чтобы обеспечить прозрачность этого процесса и обнародования его результатов.

Сидя на трибуне, видел, что наши тренеры и команда сделали всё возможное, предусмотренное правилами, чтобы исправить оценки судей. Моментально был подан протест на пересмотр. Но сегодня ни один челлендж, поданный по поводу баллов Дины, удовлетворён не был.

Конечно, эмоционально мне, как и многим другим показалось, что в некоторых выступлениях Дина была сильнее. И то, что в итоге золото не у неё, безусловно, очень обидно и больно. Как и четвёртое место Арины, которую наказали за ошибку гораздо жёстче, чем будущую победительницу турнира.

В любом случае Дина и Арина — выдающиеся спортсменки, настоящие чемпионки. Хочу поддержать девочек, они выступали здорово, были сегодня изящны и прекрасны в каждом моменте. И мне бы очень хотелось бы, чтобы они остались в спорте, продолжали выступать. В их карьере ещё есть место для побед и наград», — написал Поздняков в своём «инстаграме».