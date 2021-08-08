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Россия идёт второй в финале группового многоборья в художественной гимнастике на ОИ-2020

Сборная России по художественной гимнастике занимает второе место в финале группового многоборья на Олимпиаде в Токио после упражнения с мячами. Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастастия Татарева, Алиса Тищенко, Ангелина Шкатова продемонстрировали результат 46,200 балла.



Лидерство захватила Болгария (47,550). Третьей идёт Беларусь (45,750).

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 20 золотых, 26 серебряных и 23 бронзовые награды. Лидирует сборная Китая: 38 золотых, 31 серебряная и 18 бронзовых медалей. На втором месте располагается сборная США (36-39-33), на третьем — Япония (27-12-17).

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