Российские олимпийцы вернулись в Москву

Последний самолёт с группой российских спортсменов, участвовавших на Олимпийских играх — 2020 в Токио, приземлился в московском аэропорту Внуково.

После прилёта российская делегация сразу направится на Красную площадь. Там запланированы торжественная встреча сборной и чествование команды.

В Токио осталась каратистка Анна Чернышёва, которая была отправлена на карантин сразу после прилёта в Токио. Спортсменка находится в специальной гостинице, куда организаторы помещают участников Игр, у которых обнаружился коронавирус.

Победу в медальном зачёте Олимпийских игр одержала сборная США: 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые награды. На втором месте Китай (38-32-18), на третьем — Япония (27-14-17). Россия заняла пятое место: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

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