Депутат Носов: я бы плюнул судьям в лицо за оценки России в художественной гимнастике

Российский депутат, бронзовый призёр Олимпиады-2004 по дзюдо Дмитрий Носов раскритиковал судейство в художественной гимнастике на Играх в Токио.

«На самом деле, очень приятно, что наша художественная гимнастика настолько в космосе все эти годы, несколько десятилетий, что второе место расценивается как глобальное поражение. Настолько мы ото всех оторвались. Но суть в том, что это второе место, конечно же, незаслуженное. И это ужасно. Когда я это всё увидел, меня, как и большинство граждан России, обуяла нестерпимая злость, чувство несправедливости. Потому что наши девчонки были действительно лучшие. Это кощунство, это какой-то «заказ».

«Я в «Инстаграме» запустил опрос, и мне непонятны люди, которые считают, что мы действительно завоевали серебро — это не так: мы опять выиграли. Мы лучшие в мире на протяжении десятилетий. В художественной гимнастике постоянно пытаются переделывать правила. Мы были настолько недосягаемы, что они стали пытаться что-то упрощать и, в конце концов, пошли на фальсификацию результатов. Судьи, ставившие эти оценки, получают моё презрение. Если бы я был рядом, я бы просто плюнул им в лицо. Задумайтесь ещё раз: второе место мы расцениваем как поражение — настолько давно мы всех обошли. Это здорово, но это второе место на самом деле не является вторым местом, мы выиграли. Мы первые», — приводит слова Носова «Газета.Ru».

Напомним, золото в соревнованиях по художественной гимнастике в многоборье на Олимпиаде — 2020 сенсационно выиграла Линой Ашрам из Израиля. Россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль. Её сестра Арина заняла четвёртое место. Бронза досталась Алине Горносько из Беларуси.



При этом российская сторона осталась недовольна судейскими оценками. Российские тренеры подавали протест на баллы Дины Авериной после упражнения с лентой, требуя пересмотра баллов. Судьи его отклонили. После этого Олимпийский комитет России обратился в Международную федерацию гимнастики.