Главный врач сборной России рассказал про допинг-контроль команды в Токио

Главный врач сборной России Андрей Жолинский прокомментировал допинг-контроль сборной на Олимпийских играх в Токио (Япония). Он заявил, что его проводили очень тщательно, так как к российской команде всегда направлено особое внимание.

«Внимание к нашей команде на данных Олимпийских играх остается беспрецедентно высоким, все мероприятия в отношении наших атлетов проводятся, скажем так, со скрупулезной тщательностью.

Все прекрасно ориентированы в данном вопросе, а о спортсменах, которые никогда не выпьют воду из открытой бутылки, не съедят что-то лишнее и так далее, даже не стоит говорить», — приводит слова Жолинского «РИА Новости».

Победу в медальном зачёте Олимпийских игр одержала сборная США: 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые награды. На втором месте Китай (38-32-18), на третьем — Япония (27-14-17). Россия заняла пятое место: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

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