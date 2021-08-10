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Врач олимпийской сборной России: у трети спортсменов встречаются психологические проблемы

Врач олимпийской сборной России: у трети спортсменов встречаются психологические проблемы
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Главный врач олимпийской сборной России Андрей Жолинский привёл статистику психологических заболеваний у спортсменов.

«Чаще всего спортивные врачи сталкиваются с хроническим стрессом, тревожными состояниями, предстартовыми волнениями, у кого-то есть расстройство пищевого поведения на этом фоне. По разным источникам, эти состояния встречаются у трети спортсменов», — приводит слова Жолинского «Р-спорт».

Победу в медальном зачёте одержала сборная США: 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые награды. На втором месте Китай (38-32-18), на третьем — Япония (27-14-17). Россия заняла пятое место: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

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