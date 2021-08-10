Губерниев ответил норвежскому журналисту, который усомнился в «чистоте» россиян на ОИ

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о статье норвежского журналиста Эстена Сэтера «Россия смеётся над наказанием», которая посвящена допингу в России.

«Я в своих репортажах как человек мира отдаю должное и норвежцам, и украинцам, и белорусам, и кенийцам, и ямайцам. И сейчас я просто смеюсь: ребята, всё, что вам остаётся — это смотреть на командный зачёт, где мы действительно выступили здорово. Конечно, я надеялся, что золотых медалей будет больше, надеялся на 22-23. Но мы же знаем виды спорта, где мы эти медали потеряли — это не только художественная гимнастика, но и спортивная ходьба, где дисквалифицировали Васю Мизинова. Люди выполняют какие-то домашние задания, понимаете? Реагировать на это воинственно совсем неохота. Для нас, мне кажется, лучшая реакция — наметить какие-то болевые точки. Построить легкоатлетический стадион в Москве, потому что олимпийский стадион теперь футбольный, там дорожек нет. Поддержать детских тренеров, смотреть, что происходит на местах. И через три года будет результат этой работы. Надо по-прежнему проявлять нулевую нетерпимость к допингу. И потом просто продолжать этим ребятам мылить шею, чтобы они продолжали чесаться от бессилия и писать какие-то статеечки. Я уверен в нашей команде на все сто процентов. Не уверены норвежские спортсмены — ну это смешно! Мы же знаем, что там есть блестящие, выдающиеся люди! Бегун мировой рекорд установил в беге с барьерами на 400 м.

Мне кажется, надо быть просто спокойнее и продолжать антидопинговую программу, читать лекции молодёжи о недопустимости допинга. И развиваться как спортивной стране — вот и всё. У меня, например, шведские, норвежские, американские журналисты спрашивают что-то — я им говорю одно, а пишут они совершенно другое. Причём моя работа честная — я отвечаю за каждое своё слово. А когда человеку нужно просто набросить про русских, потому что в противном случае его сраную статью никто читать не будет… Это точно так же, как про меня хейтеры пишут, а я прекрасно понимаю: если моей фамилии не будет в заголовке на каком-то сайте, не будет моей фотографии, то статью никто не прочитает — критическая она или какая-то ещё. Так что спокойно. Как говорил горячо любимый мною Александр Анатольевич Ширвиндт в одном из фильмов: идите в сад», — цитирует Губерниева «Газета.Ru».