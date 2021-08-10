Премиальные российских призёров ОИ оказались в разы меньше, чем у казахстанцев и украинцев
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Российские спортсмены получат в разы меньше премиальных по сравнению с украинцами и казахстанцами за медали с Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония), сообщает «Комсомольская правда».
К примеру, украинская бронзовая медаль ($ 55 тыс.) оценивается дороже, чем российское золото ($ 54 тыс.). Чемпионы Игр из Украины получат $ 125 тыс., серебряные призёры — $ 80 тыс.
Казахстан же был признан лидером постсоветского пространства по государственным выплатам призёрам Игр. За золотые медали казахстанские спортсмены получат $ 250 тыс., что почти в 3 раза больше, чем россияне, за серебро — $ 150 тыс., а за бронзу — $ 75 тыс.
Отметим, что на Олимпиаде в Токио Россия завоевала 71 награду, Украина — 19, Казахстан — 8 (все — бронзовые).
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