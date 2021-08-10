Стал известен размер премии Дины Авериной за серебряную медаль на Олимпиаде-2020

Стало известен размер государственной премии российской «художницы» Дины Авериной за серебряную медаль в личном многоборье на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония). За серебро Игр Аверина получит от государства 2,5 млн рублей, сообщает «Комсомольская правда». В случае победы россиянка получила бы 4 млн рублей, то есть на 1,5 млн больше.
Напомним, Россия впервые с 1996 года не завоевала золото в художественной гимнастике. Дина Аверина, безошибочно исполнившая свои программы, стала серебряным призёром, уступив 0,125 балла израильтянке Линой Ашрам, которая допустила потерю предмета в заключительном виде программы — упражнении с лентой. Арина Аверина заняла четвёртое место.
Победу в медальном зачёте на Играх в Токио одержала сборная США: 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые награды. На втором месте Китай (38-32-18), на третьем — Япония (27-14-17). Россия заняла пятое место: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.
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