Винер-Усманова: российские гимнастки уже после квалификации понимали, что их убьют

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова рассказала о сложностях, с которыми столкнулись российские «художницы» в групповых упражнениях на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония). Напомним, команда России завоевала серебряные награды, первыми стали болгарки.

«Девочки шли как на расстрел. Серебряная медаль в групповых упражнениях стоит двух золотых. Они делали блестящую программу под музыку «Половецкие пляски». Даже великий гений танца Моисеев замедлял темп этой музыки для постановки балета, а у нас был оригинал. Бешеная сложность под невероятно скоростную музыку и с такими эмоциями. В конце была феерия. Это отметил даже Моринари Ватанабе, назвавший происходившее Большим театром.

Но девочки выходили после того, что происходило с Диной Авериной. Они прекрасно понимали, что будет расправа над ними. Тем более на предварительных соревнованиях первой стала Болгария, у которой они буквально два месяца назад выиграли многоборье как раз в Болгарии. Причём после этого у нас всё было усложнено. Говорили, что это упражнение нельзя сделать без ошибки, просто невозможно, но они сделали чисто. И всё равно им сразу, с первого выхода, поставили на 1,3 балла меньше, как будто они стояли на четырёх ногах или сделали какую-то очень грубую ошибку. Это было как минимум удивительно, странно. Поэтому они уже после предварительных соревнований понимали, что их убьют, несмотря ни на что. Но они вышли и всё сделали здорово», — сказала Винер-Усманова в эфире Первого канала.