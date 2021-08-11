Пётр Толстой: американцы свои медали помножили на ноль. Выводят на Игры бегемотов!

Вице-спикер Госдумы РФ Пётр Толстой высказался об итогах Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония). Победу в медальном зачёте одержала сборная США, на её счету 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые награды. Команда России заняла пятое место: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.
«Мне кажется, для спортсменов самое важное — это не юристы, не политики, а любовь болельщиков, поддержка страны и ощущение, что за тобой большая страна, независимо от того, что у тебя нарисовано на футболке и какой у тебя флаг. В данном случае очень жаль, что это не флаг России. Но для нас сёстры Аверины — это наши, русские девочки, представляющие Россию. Нам плевать на олимпийский комитет, нам важна Россия! Это наша страна, которая рано или поздно завоюет все золотые медали.
Как-то иначе считать медали не нужно. Мы считаем медали России. Сложим вместе медали России, Украины, Беларуси, Казахстана и ещё ряда нынешних квазинезависимых государств и будем ими гордиться. А что с американскими медалями? Американцы свои медали помножили на ноль. Когда вы выводите этих бегемотов с отрезанными частями тела, то это уже за гранью олимпийского движения! Извращенцы не должны участвовать в Олимпиадах. Это хуже, чем допинг», — сказал Толстой в эфире «Первого канала».
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