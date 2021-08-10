Винер-Усманова: Великобритания обошла нас как раз на два золота. Надо реагировать

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова подвела итоги Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония), где российские «художницы» завоевали две серебряные медали.

«Могли ли быть другие результаты, если бы художественная гимнастика стояла в начале Олимпиады? Не думаю. Но я думаю вообще о результатах нашей команды, ведь мы проиграли Великобритании две золотые медали, которые как раз должны были выигрывать в честном поединке. Поэтому мы не стали на одну ступеньку выше. Если бы у нас было два золота, команда стояла бы выше Великобритании.

Это всё нужно очень здорово проанализировать и, конечно, не допускать в дальнейшем. Считаю, надо как-то реагировать, потому что это может войти в привычку. Судьи могут сесть и поставить всё, что им хочется, независимо от культуры движений. Это нужно понять, осудить и иметь в виду, что это может продолжаться в дальнейшем.

Если посмотреть высказывания Международной федерации гимнастики, там просто счастье, что наконец вырвалась Болгария, гимнастка из Израиля. Как будто мы кого-то держали в плену. Но если Гергиев выступает по миру уже долгие годы, всегда ажиотаж, всегда понимание, и никто не говорит: «А вот он из России». Искусство — это искусство. Почему нужно говорить о какой-то гегемонии? Просто мы очень много работаем. Государство тратит на нас очень серьёзные средства, а за рубежом многие родители платят за поездки детей.

Надо выяснить — а судьи кто? Обидно, что президентом технического комитета является Наталья Кузьмина, которую мы выдвигали. Сейчас она не смогла или не хотела накануне выборов, не поборолась за правду, за чистоту рядов, за правила соревнований, которые очень чётко продиктовали, что за такую потерю спортсменкам должны снять серьёзные баллы. Это автоматически давало возможность Дине стать олимпийской чемпионкой», — сказала Винер-Усманова в эфире Первого канала.