Патриарх Кирилл обратился к российским паралимпийцам

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к российским спортсменам, выступившим на Паралимпийских играх – 2020 в Токио (Япония). На Паралимпиаде сборная России заняла четвёртое место в итоговом медальном зачёте. В копилке россиян 118 наград — 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых.

«Сердечно приветствую вас и поздравляю с замечательными результатами на XVI Паралимпийских играх в Токио.

Продемонстрировав своё спортивное мастерство и показав высокий профессиональный уровень, вы с честью представили нашу страну и достойно продолжили традиции российского паралимпийского движения.

Установленные вами новые мировые рекорды, а также медали, полученные благодаря упорному труду и огромному терпению, силе духа и воли, являются ярким свидетельством того, что телесные недуги не ограничивают возможностей человека в стремлении к победе и прежде всего победе над самим собой.

И каждый из вас доказал, что человек способен преодолевать, казалось бы, непреодолимые препятствия. Знаю, что многие спортсмены являются глубоко верующими людьми, и именно вера укрепляет их волю к победе.

Убеждён, что ваш пример вдохновляет также и тех, кто находится в непростых жизненных ситуациях, помогая им обрести уверенность в своих силах и не отчаиваться. Пользуясь возможностью, хотел бы также поздравить и паралимпийских спортсменов из Украины, Беларуси, Казахстана, Молдовы и других наших братских стран», — приводятся слова патриарха на сайте РПЦ.