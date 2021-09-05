Президент МПК объявил Паралимпийские игры — 2020 в Токио закрытыми

Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс официально объявил XVI летние Паралимпийские игры в Токио (Япония) закрытыми. Отметим, что церемония закрытия Паралимпиады прошла без зрителей.

Всего на Паралимпиаде в Токио было разыграно 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Сборная России заняла четвёртое место в итоговом медальном зачёте. В копилке российских паралимпийцев 118 наград — 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых. Лидером в общем зачёте стала команда Китая (95-60-51), вторыми завершили соревнования спортсмены из Великобритании (41-38-44), замкнули тройку лучших американцы — (36-36-31).

Следующие, XVII летние Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года в Париже (Франция).