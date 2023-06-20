МОК подтвердил обыски в офисе оргкомитета Олимпийских игр 2024 года в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил, что в штаб-квартире организационного комитета Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция) были проведены обыски. Ранее сообщалось, что обыски связаны с деятельностью оргкомитета и государственного органа Solideo, который отвечает за инфраструктуру олимпийских объектов: организации подозреваются в коррупции и финансовых нарушениях, связанных со строительством объектов Олимпиады.

«Нам известно, что сегодня полиция провела обыски в штаб-квартире оргкомитета Игр в Париже. Мы были проинформированы, что они полностью сотрудничают с властями в этом вопросе», — цитирует пресс-службу МОК «РИА Новости Спорт».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.