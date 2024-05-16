В НОК Беларуси заявили, что не против участия спортсменов страны в ОИ-2024 в Париже

Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси Виктор Лукашенко заявил, что не видит препятствий для участия атлетов страны в Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

«Сейчас мы не видим больших препятствий для участия наших спортсменов в Олимпиаде. На данный момент без дополнительных условий, я вижу, что спортсмены могут принимать участие в Олимпиаде.

Мы все прекрасно знаем, что мы белорусы, выступаем за Беларусь, и в своей душе мы поём этот гимн.

К настоящему времени белорусские спортсмены добыли 28 олимпийских лицензий. Может, ещё немножко доберём. Те ребята, которые завоевали эти лицензии, — очень достойные. Мы в целом довольны. Хотя, конечно, нет предела совершенству и где-то можно было бы лучше. Но в целом те люди, которые получили лицензии, имеют большие перспективы на завоевание медалей. Мы, конечно, не ставим им никаких задач, помимо победы, подсчётов [медалей] пока не ведём, но очень оптимистично смотрим в будущее, на Олимпийские игры», — приводит слова Виктора Лукашенко ТАСС.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК разрешил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.