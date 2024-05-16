Олимпиада-2024 принесёт Парижу минимум € 6,7 млрд выгоды — МОК

Официальный сайт Международного олимпийского комитета (МОК) опубликовал результаты независимой экспертизы, где сказано, что Игры в Париже принесут региону чистую экономическую выгоду в размере от € 6,7 до € 11,1 млрд.

В отчёте, который был опубликован Центром права и экономики спорта (CDES), предполагается, что во время Игр Париж посетят от 2,3 до 3,1 миллиона туристов, которые приобрели билеты. Около 64% из них — французы. По данным Парижского управления туризма, те, кто приедет в Париж во время Игр, потратят € 2,6 млрд.

«Париж-2024 — первые Олимпийские игры, соответствующие олимпийской повестке 2020 года, доказывают, что Игры могут принести значительную экономическую выгоду своим хозяевам и при этом быть социально и экологически ответственными. Это Игры, которые действительно адаптируются к потребностям принимающей стороны и времени, в котором мы живём, создавая значимое наследие ещё до церемонии открытия и спустя долгое время после окончания спортивных соревнований», — сказал исполнительный директор МОК Кристоф Дюби на официальном сайте комитета.

Большая часть частного финансирования Игр-2024, а именно € 7 млрд, поступает от медиаправ, спонсоров, продажи билетов и от частных инвестиций в долгосрочные инфраструктурные проекты. Также сюда включают вклад МОК в размере $ 1,7 млрд. Государственное финансирование составляет € 3 млрд и направлено на удовлетворение долгосрочных потребностей местных сообществ.