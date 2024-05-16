«Санкции рано или поздно заканчиваются». Поздняков — о развитии отечественного спорта

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о том, что во время кризиса отечественный спорт продолжает находить новые возможности для соревнований, а также отметил, что санкции заканчиваются, а те, кто их вводил, понесут ответственность.

«Во времена любых кризисов мы ищем и находим новые возможности и форматы проведения соревнований для наших детей. Очень приятно констатировать тот факт, что нам удалось преодолеть состояние лёгкой растерянности, в котором находились спортсмены два года назад, и сегодня мы вместе уверенно смотрим в будущее и завтрашний день.

Как говорили многие спикеры, санкции рано или поздно закончатся, а те, кто их вводил, понесут ответственность перед спортивной историей. Сейчас же перед нами стоит задача, связанная с созданием всех необходимых условий для отечественного спорта в Беларуси и России, чтобы наши спортсмены, на момент возвращения к полноценному участию в международных турнирах были конкурентоспособны на самом высоком уровне», — написал Поздняков в социальных сетях.

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