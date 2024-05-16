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В Федерации баскетбола Франции приняли категоричное решение по Эртелю перед ОИ в Париже

В Федерации баскетбола Франции приняли категоричное решение по Эртелю перед ОИ в Париже
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Разыгрывающий «Зенита» Томас Эртель не сыграет на Олимпийских играх в Париже. Как информирует L’Equipe, Федерация баскетбола Франции приняла решение не вызывать игрока в национальную команду.

Сообщается, что на решение баскетбольной федерации страны повлияли слова Эртеля, которые он произнёс во время выступления на шоу Тони Паркера на канале SKWEEK. Тогда Томас заявил, что в руководстве федерации знали о его намерении выступать в России, но сделали вид, что что не курсе, чтобы он им помог на чемпионате Европы 2022 года.

Напомним, Эртель был отстранён от выступление за сборную Франции после перехода в «Зенит». В 2022 году баскетбольная федерация страны обязала всех игроков подписать документ, в которых те подтверждали, что не будут выступать в клубах России и Беларуси, а иначе будут исключены из сборной. Эртель поставил подпись под документом, но позже перешёл в «Зенит».

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