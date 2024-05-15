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Сборная Германии объявила об уходе главного тренера после Олимпиады в Париже

Сборная Германии объявила об уходе главного тренера после Олимпиады в Париже
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Главный тренер сборной Германии Гордон Герберт оставит свой пост после Олимпийских игр в Париже. Об этом информирует пресс-служба национальной баскетбольной федерации ФРГ. Контракт, рассчитанный до 2025 года, будет расторгнут 31 августа 2024 года.

Герберт ранее выражал желание поработать на клубном уровне.

«Мы прекрасно понимаем, что после Олимпийских игр Гордон хочет посвятить себя другой задаче, и не будем ему мешать в этом устремлении. Любой, кто знает Гордона, понимает, что он с полной самоотдачей и страстью посвятит себя подготовке к Олимпийским играм. Было бы здорово, если напоследок мы поставим ещё один восклицательный знак», — сказал президент баскетбольной федерации Германии Инго Вайс.

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