«Наш спорт стал взрослее». Поздняков — о сотрудничестве с НОК Беларуси

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал сотрудничество с Национальным олимпийским комитетом (НОК) Беларуси.

«Сегодня делегация Олимпийского комитета России находится в Минске, на Форуме Атлетов, организованном НОК Белоруссии.

Для меня большая честь присутствовать здесь и наблюдать, как Форум развивается с каждым годом. Это важно, поскольку настроение спортсменов и представителей спортивной общественности меняется — сегодня этому было уделено много внимания.

В частности, обсуждалось состояние и перспективы развития спорта в России и Беларуси. Я вижу, что с 2022 года наш спорт стал взрослее и выработал подходы, которые позволяют нам динамично развиваться — с акцентом на олимпийский резерв, мотивацию юного поколения и молодых ребят, которые будут заниматься спортом в будущем. Вопреки введённым санкциям наши спортивные организации и спортсмены стали ещё ближе друг к другу», — написал Поздняков в социальных сетях.

Материалы по теме В НОК Беларуси заявили, что не против участия спортсменов страны в ОИ-2024 в Париже

В четверг, 16 мая в Минске состоялся IV Национальный форум атлетов с участием ведущих белорусских и российских спортсменов, тренеров, руководители федераций по видам спорта и других организаций из Беларуси и России. В штаб-квартире НОК обсудили актуальные вопросы.