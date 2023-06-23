ПАСЕ призвала МОК не допускать россиян и белорусов на Олимпиаду-2024 в любом статусе

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой обратилась к Международному олимпийскому комитету (МОК) с призывом не допускать российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры в Париже даже в нейтральном статусе. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ПАСЕ.
«Ассамблея считает, что участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских и Паралимпийских играх в нынешних условиях немыслимо, так как, безусловно, будет использовано в качестве инструмента пропаганды и де-факто помешает участию других спортсменов, не в последнюю очередь — украинских.
Ассамблея убеждена, что предпринятые МОК усилия по установлению набора приемлемых критериев, позволяющих российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже в качестве нейтральных индивидуальных участников, не могут обеспечить необходимых гарантий и не будут представлять собой решение, достойное ценностей человеческого достоинства и мира, закреплённых в Олимпийской хартии», — сказано в заявлении ПАСЕ.
Также организация отметила, что россиянам и белорусам нужно запретить участие в крупных международных соревнованиях до тех пор, пока не закончится конфликт на Украине.
Напомним, в конце марта 2023 года глава МОК Томас Бах рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских атлетов на соревнования в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.
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