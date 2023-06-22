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Глава МОК Томас Бах назвал Россию бессовестной и пригрозил расколом Олимпиад — злится от бессилия?

Глава МОК злится от бессилия. Назвал Россию «бессовестной» и пригрозил расколом Олимпиад
Михаил Чесалин
Глава МОК Томас Бах назвал Россию бессовестной
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Кажется, Томас Бах испугался того, что натворил. Но уже поздно.

22 июня завершилась 140-я сессия Международного олимпийского комитета. Российские поклонники спорта от этих рядовых мероприятий уже давно не ждут хороших новостей. Но про нас там, разумеется, вспомнили. И то, что сказал на мероприятии глава МОК Томас Бах, уже не злит, а заставляет улыбаться.

Похоже, товарищ Бах впервые испугался последствий того, что натворил.

«Бессовестное» решение России

Нет смысла в очередной раз проговаривать сложившиеся с весны 2022 года постулаты. МОК с Томасом Бахом яростно старается усидеть на двух стульях: и пожурить Россию, и уйти от обвинений в политических санкциях по отношению к спорту. Поэтому, если ничего не поменяется, то перспектива просматривается следующая: российских спортсменов на Олимпиаду, конечно, пустят, но просто чтобы были, чтобы можно было сказать, мол, вот же они, приехали. Да, без гимна, без флага, без звёздных чемпионов, в белой форме МОК – ну смотрите же, какая красота!

Россия реально осталась в паре-тройке видов спорта:
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«Никакой политики». Россию не ущемляют лишь в одном виде спорта, если не считать теннис

Говорить, что русским нельзя на Олимпиаду потому что они русские, пока как-то стыдно, поэтому придумываются разные предлоги. Забота о безопасности, борьба за мир во всём мире и всё такое. Вроде бы и наказать Россию надо, но и не пустить на Игры совсем нельзя. Вот и держат, как собаку на поводке.

Если поводок отпустить совсем, собака ведь и убежать может.

На 140-й сессии МОК Томас Бах вдруг разразился интересным заявлением. Обвинил Россию в том, что она «бессовестно» хочет организовать свои соревнования, абсолютно политизированные. Вероятно, он имел в виду планируемые в скором времени Игры блока БРИКС (в который на данный момент входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка).

Альтернатива Олимпиаде?
Игры БРИКС планируется провести летом 2024 года в Казани

«У нас будут Игры политического блока А, Игры политического блока Б, Игры тех, кто не хочет ни к кому присоединяться. Олимпийские игры в таких условиях просто не будут возможны», – возмущается перспективой Томас Бах.

Неужели до него наконец-то дошло?

Россия уйдёт. Но не одна

С 2015 года Россию хотели тихо-мирно выбросить из олимпийского движения, свести её заслуги в спорте если не к нулю, то к минимуму. В том числе мерзкими поступками: это ведь пресс-служба МОК в официальном видео «забывала», что среди всемирно известных гимнасток есть советские и российские чемпионки, включая легендарную рекордсменку по медалям Ларису Латынину.

Вот та скандальная история с гимнастками:
Советский Союз и Россию вычеркнули из истории гимнастики. Подлость МОК уже не удивляет
Советский Союз и Россию вычеркнули из истории гимнастики. Подлость МОК уже не удивляет

Но тихо и мирно выжить нас не получается.

Россию вынуждают уйти из олимпийского движения, и она действительно уйдёт, но в итоге заберёт с собой львиную долю стран и народов мира.

Пока звучит бахвальством, но если смотреть на годы вперёд, то очевидно, что следующие десятилетия приведут к политическому и экономическому расколу мира. И спорт, такой, какой он есть сейчас, скреплять его не будет. Западный мир будет проводить свои Олимпиады, восток и глобальный юг – свои.

И Томас Бах, разумеется, очень этого испугался. Он не хочет терять власть.

Не стоит думать, что передел пройдёт легко и просто. Безусловно, пока у Олимпиад большой кредит доверия, а условным Играм БРИКС предстоит создавать себе имя практически с нуля. Но новые Игры, такие, где не будет санкций по политическим мотивам, преференций для трансгендеров и мутной антидопинговой борьбы руками прозападного ВАДА, точно появятся.

Вопрос времени. И никакой Томас Бах этот процесс уже не остановит.

Глава МОК уже наговорил много всего:
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