Глава оргкомитета ОИ-2024: хотите почувствовать себя в безопасности — приезжайте в Париж

Президент оргкомитета летних Олимпийских игр 2024 года, трёхкратный олимпийский чемпион по гребному слалому Тони Эстанге заверил, что церемония открытия грядущих соревнований пройдёт безопасно для её участников.

«Подготовка к обеспечению безопасности в преддверии уникальной церемонии открытия сделает Париж самым безопасным местом в мире. Если хотите почувствовать себя в безопасности – приезжайте в город на эту церемонию.

Остался всего год, у Парижа ещё много незавершённой работы, но это нормально. И нормально, если что-то ещё не готово. Раньше я выступал на топ-уровне в качестве спортсмена – и ты никогда не бываешь достаточно подготовлен заранее, за год до.

Нужно быть готовым в день соревнований и подходить к ним с ощущением, что ещё не всё сделано. В этом случае вы боретесь, стараетесь и отдаётесь полностью, чтобы действительно проявить себя лучшим образом», — приводит слова Эстанге Associated Press.