Трезвые игры. На Олимпиаде в Париже алкоголь будет доступен только богачам в VIP-ложах

«Сухой закон»

Оргкомитет Олимпийских игр в Париже решил не продавать алкоголь во время соревнований. Об этом в понедельник сообщила газета Le Parisien.

Запрет распространяется на все объекты летних Игр во Франции.

На самом деле ограничения касаются не всех. Высшие сорта вин, шампанского и пива будут доступны в VIP-зонах, но только в них. Для гостей и зрителей соревнований будет доступно три уровня VIP-услуг: золотой, серебряный и бронзовый. Минимальная цена VIP-билета на финалы самых ожидаемых соревнований, например, в дзюдо, составляет свыше € 2 тыс.

А тем, кто не сможет себе позволить билеты в «особенные» зоны, будут доступны вода и другие безалкогольные напитки.

Решение принято в целях соблюдения «закона Эвина», который регламентирует рекламу алкоголя и устанавливает нормы употребления табачных изделий в стране. Правовой акт вступил в силу ещё в 1991 году.

Трезвые игры

Подобное происходит не впервые. Алкоголь также был под запретом в Японии.

Тогда оргкомитет Токио-2020 запретил продажу из-за пандемии коронавируса. Сначала организаторы Олимпиады хотели разрешить продажу спиртных напитков, но с некоторыми ограничениями. Идея была подвергнута критике со стороны медиков, политиков и представителей японской общественности. Ходили даже слухи, что таким образом оргкомитет хотел подсобить крупнейшей пивоваренной компании страны.

Однако за месяц до начала Олимпийских игр в Токио был выпущен бюллетень с правилами безопасности. Для гостей соревнований был введён запрет на продажу алкоголя в местах проведения стартов и пронос спиртного, купленного за пределами спортивных сооружений. Так организаторы хотели обеспечить безопасность для самих японцев и гостей Страны восходящего солнца.

Суровые реалии

Другой крупный спортивный форум – чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре – тоже отметился своеобразным «сухим законом».

За несколько дней до старта турнира ФИФА объявила о запрете на продажу пива на стадионах и территориях, прилегающих к ним. Болельщики могли приобрести только безалкогольное пиво. А спиртосодержащую продукцию можно было купить в официальных фан-зонах. Власти мусульманского Катара хотели убрать точки с пивом куда подальше. Также сообщалось, что это решение было принято королевской семьёй государства.

Мировые СМИ тогда уточняли, что власти Катара опасаются волнений среди местного населения, которое преимущественно исповедует ислам. Ряд положений религиозного учения запрещает пребывание в помещении, где пьют другие.

Тогда пострадала пивоваренная компания Budweiser, которая выступала спонсором ЧМ по футболу долгие годы. Но компания нашла выход из сложившейся ситуации, объявив, что все запасы пива достанутся стране-победительнице чемпионата мира. Получается, пенное отправилось на Родину Лионеля Месси?

Без алкоголя осталась на Олимпиаде в Лондоне и российская делегация. Решение тогда было самое что ни на есть серьёзное. И принимали его отнюдь не на Туманном Альбионе.

Закон о запрете употребления алкоголя был подписан в правительстве страны. Он распространялся на Олимпийский комитет России (ОКР), оргкомитет Сочи-2014, Всероссийскую ассоциацию летних олимпийских видов спорта (ВАЛОВС) и бренд, который обеспечивал российскую делегацию экипировкой.

Ей можно!

«Сухой закон» действовал и в Олимпийской деревне зимних Игр 2010 года в канадском Ванкувере.

Двукратная олимпийская чемпионка, немка Магдалена Нойнер провела главный старт четырёхлетия на отлично! Биатлонистка завоевала два золота в пасьюте и масс-старте и серебро в спринте.

Успех нужно было обмыть. О случившемся рассказала сама Нойнер:

«Вечером накануне обратного рейса я скрытно отправилась в магазин с бобслеистами. Мы покупали алкоголь в огромных количествах. Затем мы вернулись с огромной сумкой-холодильником и, конечно же, чувствовали себя героями и хорошо отпраздновали. В Мюнхене во время автомобильного парада я вновь и вновь засыпала», — сообщила она Sport 1.