Лондон не проведёт отбор на ОИ из-за требования подписать декларацию о нейтралитете

Международный олимпийский комитет исключил Лондон из списка кандидатов на проведение отборочных соревнований из-за позиции британского правительства в отношении российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщает Inside the Games.
Британское правительство заявило, что российские и белорусские спортсмены могут выступать в стране, только если они подпишут декларацию о нейтралитете и не будут поддерживать президента России Владимира Путина. В столице Великобритании могли пройти соревнования по брейкингу, скейтбордингу, спортивному скалолазанию и фристайлу BMX, но в итоге МОК отклонил заявку города.
Сообщается, что ранее МОК обвинил европейские правительства в двойных стандартах, не услышав комментариев об их отношении к участию спортсменов, чьи страны вовлечены в другие вооружённые конфликты.
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