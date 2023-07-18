Лондон не проведёт отбор на ОИ из-за требования подписать декларацию о нейтралитете

Международный олимпийский комитет исключил Лондон из списка кандидатов на проведение отборочных соревнований из-за позиции британского правительства в отношении российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщает Inside the Games.

Британское правительство заявило, что российские и белорусские спортсмены могут выступать в стране, только если они подпишут декларацию о нейтралитете и не будут поддерживать президента России Владимира Путина. В столице Великобритании могли пройти соревнования по брейкингу, скейтбордингу, спортивному скалолазанию и фристайлу BMX, но в итоге МОК отклонил заявку города.

Сообщается, что ранее МОК обвинил европейские правительства в двойных стандартах, не услышав комментариев об их отношении к участию спортсменов, чьи страны вовлечены в другие вооружённые конфликты.