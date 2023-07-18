Глава МОК высказался об участии россиян и белорусов в Олимпийских играх в Париже

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх в Париже, а также призвал не допускать дискриминации атлетов из России и Беларуси на международных турнирах.

«Мы придерживаемся одинаковых подходов. Президент Франции подписал декларацию G7 в поддержку нашей позиции по этому вопросу. Многие мероприятия проходили во Франции, где участвовали атлеты с паспортами России и Беларуси. Не вижу никаких проблем в данный момент.

Мы намерены сделать всё, чтобы выполнить нашу миссию — объединить атлетов всего мира в мирном соревновании. Эти шаги в процессе. Мы выпустили рекомендации, которые относятся к международным турнирам, и они работают очень хорошо. Соответствующие международные федерации принимают во внимание наши условия. Россияне и белорусы участвуют как нейтральные спортсмены, они хотят соревноваться с лучшими спортсменами мира», — заявил Бах на круглом столе со СМИ сегодня, 18 июля.