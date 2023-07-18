Глава МОК высказался об участии россиян и белорусов в Олимпийских играх в Париже

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх в Париже, а также призвал не допускать дискриминации атлетов из России и Беларуси на международных турнирах.
«Мы придерживаемся одинаковых подходов. Президент Франции подписал декларацию G7 в поддержку нашей позиции по этому вопросу. Многие мероприятия проходили во Франции, где участвовали атлеты с паспортами России и Беларуси. Не вижу никаких проблем в данный момент.
Мы намерены сделать всё, чтобы выполнить нашу миссию — объединить атлетов всего мира в мирном соревновании. Эти шаги в процессе. Мы выпустили рекомендации, которые относятся к международным турнирам, и они работают очень хорошо. Соответствующие международные федерации принимают во внимание наши условия. Россияне и белорусы участвуют как нейтральные спортсмены, они хотят соревноваться с лучшими спортсменами мира», — заявил Бах на круглом столе со СМИ сегодня, 18 июля.
- 18 июля 2023
-
18:55
-
18:41
-
16:18
-
10:00
- 17 июля 2023
-
11:56
- 15 июля 2023
-
18:03
- 14 июля 2023
-
13:34
- 13 июля 2023
-
23:46
-
22:15
-
22:07
-
21:57
-
18:24
-
17:14
-
16:06
- 10 июля 2023
-
18:11
- 6 июля 2023
-
05:16
- 5 июля 2023
-
11:59
- 30 июня 2023
-
00:12
- 29 июня 2023
-
12:20
- 28 июня 2023
-
23:13
-
21:09
- 26 июня 2023
-
21:13
-
13:56
- 24 июня 2023
-
03:33
- 23 июня 2023
-
13:37
-
10:11
- 22 июня 2023
-
14:12
- 20 июня 2023
-
21:43
-
21:22
-
17:47
-
00:40
- 19 июня 2023
-
19:01
- 17 июня 2023
-
19:28
-
11:56
- 16 июня 2023
-
15:10