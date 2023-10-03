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Шейхи из Кувейта подали иски к Международному олимпийскому комитету

Шейхи из Кувейта подали иски к Международному олимпийскому комитету
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Шейхи Талал Фахад аль-Ахмад аль-Сабах и Ахмад аль-Фахад аль-Сабах подали иски к Международному олимпийскому комитету (МОК) в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне (Швейцария).

«Подтверждаем, что CAS зарегистрировал два иска. Иск шейха Талала Фахада аль-Ахмада аль-Сабаха к МОК и иск шейха Ахмада аль-Фахада аль-Сабаха к МОК», — цитирует ТАСС сообщение суда.

Напомним, в июле Талал Фахад аль-Ахмад аль-Сабах победил на выборах президента Олимпийского совета Азии (ОСА), однако МОК отказался признавать выборы главы организации. По мнению этической комиссии Международного олимпийского комитета, на выборы мог повлиять брат Талала Ахмад аль Фахад аль Сабах, занимавший пост президента ОСА до 2021 года.

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