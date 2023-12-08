«Это безумие». Украинский скелетонист — о решении МОК по допуску россиян на ОИ-2024

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич высказался о решении МОК разрешить спортсменам России и Беларуси участвовать в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе.

«На мой взгляд, это безумие. Я был удивлён.

МОК хорошо подготовился, но я этого не понимаю. Существует множество свидетельств того, что спортсмены, участвующие на международном уровне, поддерживают специальную военную операцию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ).

Я пытался задать вопросы о Ларине, а сочетается ли это с олимпийским духом… Сочетается ли оно с дружбой и миром? Он собирает деньги на ведение военных действий», — приводит слова Гераськевича NRK.

Напомним, сегодня, 8 декабря, МОК принял решение допустить до Олимпиады-2024 российских и белорусских спортсменов, которые пройдут квалификацию в своих видах спорта. Они будут выступать в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов.