Российских спортсменов допустили до Олимпиады-2024. Но в Париж поедут единицы

На данный момент спортивные критерии выполнили совсем немного россиян. Но квалификация ещё продолжается.

Международный олимпийский комитет принял решение о допуске российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов на Олимпиаду-2024 в Париже. Поехать смогут только те, кто выполнил квалификационные нормативы. Никакой дополнительной квалификации в тех видах спорта, где она уже завершилась, не будет. Командные виды спорта – уже точно мимо.

Теперь подробнее. Критерии допуска – те же самые, о которых говорилось уже много раз. Статус – нейтральный. Флаг, гимн, национальные цвета на форме – недопустимы. МОК уже представил эмблему, которая должна быть нашита на форму нейтральных спортсменов и на белый флаг, под которым они смогут выступать и получать медали. Нейтральный гимн в МОК ещё не придумали, но это точно не будет олимпийский гимн.

Про поддержку СВО и контракт с силовыми структурами и говорить нечего. Символ «Z», георгиевская лента, любые известные бренды и лозунги, которые можно отнести к военным – недопустимы. Интервью до, во время и после Олимпиады и участие в национальных мероприятиях (например, проводы олимпийцев на Игры возле Кремля) – недопустимы.

Только при выполнении перечисленных и ряда других условий МОК может рассмотреть приглашение спортсменов на Олимпиаду в качестве нейтральных. То есть недостаточно выполнить все условия, нужно ещё получить нейтральный статус и приглашение на Игры-2024.

Помимо политических критериев, есть и спортивные. Которые всегда были главными. Это квалификационные нормативы. В Париже поедут только те, кто эти нормативы выполнил. В пресс-релизе МОК сказано, что всего восемь российских спортсменов по спортивному принципу квалифицировались на Олимпиаду. Вообще, странная цифра, поскольку только в дзюдо спортивные критерии выполнили примерно столько спортсменов. А есть ещё борьба, где четыре лицензии завоёваны. Возможно, МОК уже учитывал не просто спортивные критерии, а плюс политические.

Конечно, в Играх в Париже смогут принять участие больше, чем восемь спортсменов из России. Квалификационный период ещё продолжается. Другой вопрос – захотят ли они ехать на таких условиях?

Возможно, команда будет в количестве 30-40 человек. Уже однозначно без командных видов спорта, а это футбол, баскетбол (включая 3х3), волейбол (включая пляжный), гандбол, хоккей на траве, регби-7, водное поло, синхронное плавание. Ну и все эстафеты и любые дисциплины, где выступают от двух и более спортсменов.

Да, в пресс-релизе Международного олимпийского комитета есть важная оговорка: даже если спортсмен выполнил вообще все критерии и прошёл все стадии унизительного отбора, МОК оставляет за собой право отказать ему в участии в Олимпиаде. Без объяснения причин.