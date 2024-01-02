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На строительстве инфраструктуры для ОИ в Париже произошло почти 500 несчастных случаев

На строительстве инфраструктуры для ОИ в Париже произошло почти 500 несчастных случаев
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Сопредседатель Комитета по надзору за социальной хартией, принятой к Олимпиаде-2024 в Париже, Бернар Тибо рассказал о статистике несчастных случаев на строительстве инфраструктуры для предстоящих Игр.

«По последним данным, при строительстве инфраструктуры для Олимпиады произошло 464 несчастных случая, в том числе 25 серьёзных. Это слишком много. Но если соотнести это с количеством отработанных часов, то это в четыре раза меньше несчастных случаев, чем на других строительных площадках во Франции», — приводит слова Тибо Le Monde.

Напомним, летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске российских спортсменов на Игры 2024 года в нейтральном статусе.

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