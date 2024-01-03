На ОИ-2024 в Париже планируются беспрецедентные меры по предотвращению терроризма

За семь месяцев до церемонии открытия Олимпийских игр в Париже во Франции разрабатывается план по предотвращению террористических атак, сообщает портал Globo.

Открытие ОИ планируется осуществить в невиданном ранее формате. Мероприятие пройдёт не на стадионе, а на набережной реки Сены. Количество гостей будет составлять около 600 тыс человек. Таким образом, власти решили пойти на беспрецедентные меры по установлению безопасности.

По данным Министерства внутренних дел Франции, ожидается, что будет выделено 40 тысяч военных и полицейских для осуществления поставленных задач. Ожидается, что на каждые 100 метров территории будет выделено по четыре человека.

В день открытия также будет закрыто воздушное пространство Парижа, а также близлежащие станции метро.