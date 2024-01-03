Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

На ОИ-2024 в Париже планируются беспрецедентные меры по предотвращению терроризма

На ОИ-2024 в Париже планируются беспрецедентные меры по предотвращению терроризма
Аудио-версия:
Комментарии

За семь месяцев до церемонии открытия Олимпийских игр в Париже во Франции разрабатывается план по предотвращению террористических атак, сообщает портал Globo.

Открытие ОИ планируется осуществить в невиданном ранее формате. Мероприятие пройдёт не на стадионе, а на набережной реки Сены. Количество гостей будет составлять около 600 тыс человек. Таким образом, власти решили пойти на беспрецедентные меры по установлению безопасности.

По данным Министерства внутренних дел Франции, ожидается, что будет выделено 40 тысяч военных и полицейских для осуществления поставленных задач. Ожидается, что на каждые 100 метров территории будет выделено по четыре человека.

В день открытия также будет закрыто воздушное пространство Парижа, а также близлежащие станции метро.

Материалы по теме
Рэпер Снуп Догг станет комментатором Олимпийских игр 2024 года в Париже
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android