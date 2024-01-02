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Рэпер Снуп Догг станет комментатором Олимпийских игр 2024 года в Париже

Рэпер Снуп Догг станет комментатором Олимпийских игр 2024 года в Париже
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Исполнительный продюсер организации NBC Olympics Production, которая отвечает за трансляцию Олимпиады-2024, Молли Соломон заявила, что рэпер Снуп Догг станет комментатором соревнований.

«Я вырос за трансляциями Олимпийских игр, и я в полном восторге от того, что проведу время с невероятными спортсменами в Париже. Это будут грандиозные Олимпийские игры. Это праздник мастерства, самоотдачи и небывалого величия. Я привнесу в трансляции свой стиль», — приводит слова Снуп Догга L'Équipe.

Рэпера уже приглашали на Олимпийские игры в Токио в 2021 году, где он комментировал верховую езду в компании актёра и комика Кевина Харта. Снуп Догг будет регулярно вести прямые включения для телеканала NBC из Франции.

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