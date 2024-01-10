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Французские полицейские недовольны условиями труда накануне старта Олимпийских игр

Французские полицейские недовольны условиями труда накануне старта Олимпийских игр
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В среду, 10 января 2024 года французские полицейские проехали по улицам Парижа на автобусах с открытым верхом с призывом пересмотреть условия труда и заработную плату подразделений, привлекаемых к обеспечению порядка в сроки проведения летних Олимпийских игр в столице Франции.

«Это предупредительный сигнал властям сказать, что за шесть месяцев до события полицейские не знают, чем закончится для них лето. Условия, при которых на Олимпийские игры привлекаются полицейские силы, не очень хорошие», — сказал глава профсоюза полицейских SGP Грегори Джорон Sud Radio.

Основными требованиями профсоюзов полицейских, открыто призывающих к забастовке для выражения своего недовольства, являются пересмотр условий работы и выплата премии в размере € 1500.

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