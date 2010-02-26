В одну калитку

Бывает ведь так, что вам отчаянно стыдно за свой поступок… Особо совестливым людям порой бывает неловко за то, что творится вокруг них. А ещё случается, что команда, которую ты от души поддерживал, разбивает твои надежды на тысячи осколков. Вдвойне неприятно, когда эта команда представляет твою страну.

И ведь в последнее время таких случаев собирается немало. Всем памятен словенский Марибор и волшебный спектакль с участием наших футболистов. Впрочем, зачем так далеко ходить, если можно всего лишь развернуться и посмотреть поближе на то, что было вчера. А в среду сначала опростоволосилась мужская лыжная сборная, затем хоккеистам, нашим любимцам, надавали от души по мягкому месту. Всё это неприятно, обидно и оставляет горький осадок на душе.

Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4х5 км



1. Норвегия (Шкофтеруд, Йохауг, Штейра, Бьорген) — 55.19,5.

2. Германия (Целлер, Захенбахер-Штеле, Гёсснер, Нюстад) + 24,6;

3. Финляндия (Муранен, Куйтунен, Ропонен, Сааринен)+ 30,4;

4. Италия (Фоллис, Лонга, Рупил, Вальбуса)+ 45,4;

5. Швеция (Олссон, Пайала, Калла, Ингемарсдоттер)+ 59,4…

8. Россия (Завьялова, Хазова, Медведева, Коростелева)+ 1.41,4. 1. Норвегия (Шкофтеруд, Йохауг, Штейра, Бьорген) — 55.19,5.2. Германия (Целлер, Захенбахер-Штеле, Гёсснер, Нюстад) + 24,6;3. Финляндия (Муранен, Куйтунен, Ропонен, Сааринен)+ 30,4;4. Италия (Фоллис, Лонга, Рупил, Вальбуса)+ 45,4;5. Швеция (Олссон, Пайала, Калла, Ингемарсдоттер)+ 59,4…8. Россия (Завьялова, Хазова, Медведева, Коростелева)+ 1.41,4.

Как оказалось, день провалов решил не останавливаться. Ему захотелось растянуться во всю ширь, или длину, кому как угодно. Одним словом, прихватил он и съел очередную нашу надежду. Да, возможно, российская женская команда не была главным фаворитом в эстафете 4х5 км. Но статус действующих олимпийских чемпионок в этой программе хоть к чему-то должен обязывать. Или только так кажется? Похоже, именно так, полное безволие, огромный проигрыш, 8-е итоговое место, о чём тут ещё можно сказать?

Никакие скидки на плохое скольжение мы делать не намерены, всё, хватит, выставка отмазок закрылась. А то как что, валим всё на сервисменов — не думаю, что они настолько плохи, чтобы позволить себе в каждой гонке мешать спортсменам. А ведь ни в одной из дисциплин, за исключением командного спринта, россиянок даже рядом с пьедесталом не было — о чём-то это да говорит. Олимпиада проиграна в одну калитку. Есть, конечно, ещё один призрачный шанс на «тридцатку», но такого возрождения в любом случае уж точно не случится, поэтому спортсмены и тренеры полностью ответственны за позорное выступление в Уистлере.

Опять-таки, наша вчерашняя тема про то, как гонку начнёшь, так её и проведёшь, к сегодняшним соревнованиям вполне подходит. Ольга Завьялова на первом классическом этапе, на «пятёрке», умудрилась проиграть 30 секунд шведке Анне Олссон, которая, вообще-то, специализировалась всегда на спринте. Как такое возможно? Ответить сложно. В лидерах после первого этапа красовались норвежки с Вибеке Шкофтеруд, недалеко расположились немки усилиями Катрин Целлер. Кто ещё круто провалился, так это Пирьо Муранен, хотя она знатно заряжала в первый же подъём. Видимо, сил не рассчитала и привезла Вирпи Куйтунен проигрыш в 45 секунд.

Но многократная обладательница Кубка мира так взялась за дело, что аж лыжня задымилась. Экспрессом она пролетела мимо Ирины Хазовой, которая продолжила бравое начинание Завьяловой. Вперёд свою сборную вывела Жюстина Ковальчик, которая в ураганном темпе пролетела свой этап, отыграв по ходу 38 секунд и добавив к этому ещё немного сверху. Удержаться за ней смогла только итальянка Марианна Лонга, подоотстала даже норвежка Йохауг. Но усилий одной Ковальчик оказалось недостаточно для сенсационной польской медали. Остальные участницы квартета безобразно слабы.

На третьем этапе лучшее время сумела показать одна из лучших «конькисток» мира – Шарлотта Калла, исправившая ситуацию для шведок после провала Магдалены Пайалы. Риита Лииса Ропонен была под стать олимпийской чемпионке из Швеции, она вывела Финляндию на третье место, что, казалось, невозможным после провала Муранен. Не сумела бывшая Лассила догнать только норвежек и итальянок. Совершенно безумный отрезок прошла 24-летняя итальянка Сильвия Рупил, которая не отпустила знаменитую Кристин Штейру.

Интрига сохранилась до последнего этапа, Вальбуса имела шанс низвергнуть саму Марит Бьорген. Но эта возможность с нею и осталась — великая Марит, почувствовавшая вкус побед, в одну калитку убрала свою конкурентку и помчалась за победой, третьей для себя на этой Олимпиаде. Никому пока что такое достижение в Уистлере не покорялось, так что Бьорген имела полное право финишировать с флагом!

А за её могучей спиной позицию за позицией теряла Вальбуса. Немки, остававшиеся всё время чуть в тени, на последнем этапе выскочили невесть откуда и завоевали серебро. И вновь свои великолепные кондиции продемонстрировалаКлаудиа Нюстад, обзавидоваться можно было! Сааринен привела финок к третьей строчке протокола. Россия финишировала восьмой, но не хочется кидать камни в сторону Евгении Медведевой, на своём третьем этапе она даже отыграла три секунды у лидеров, сделала всё, что могла – не придерёшься. Про остальных говорить не хочется — для Коростелевой с Хазовой Олимпиада, судя по всему, закончилась вместе с бронзой в спринтерской эстафете. Остаётся ещё раз их с нею поздравить. А вот каково нам было наблюдать за всем этим «мастерством» на лыжне в течение целого часа, им, думается, всё равно. Да и извинений мы, кажется, снова не дождёмся…