В МОК осудили решение Украины бойкотировать соревнования, на которые допустят россиян

В Международном олимпийском комитете (МОК) отреагировали на решение правительства Украины запретить местным спортсменам соревноваться с россиянами.
Напомним, во вторник, 28 марта, МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов не поддерживавших спецоперацию россиян в качестве нейтральных атлетов. При этом организация предлагает не допускать до соревнований спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. В ответ правительство Украины запретило своим спортсменам принимать участие в отборочных соревнованиях на Олимпиаду-2024, где будут задействованы россияне.
«Такое решение только навредит украинскому сообществу спортсменов. Международный олимпийский комитет всегда утверждал, что правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях», — приводит отрывок из пресс-релиза МОК Reuters.
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