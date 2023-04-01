В МОК осудили решение Украины бойкотировать соревнования, на которые допустят россиян

В Международном олимпийском комитете (МОК) отреагировали на решение правительства Украины запретить местным спортсменам соревноваться с россиянами.

Напомним, во вторник, 28 марта, МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов не поддерживавших спецоперацию россиян в качестве нейтральных атлетов. При этом организация предлагает не допускать до соревнований спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. В ответ правительство Украины запретило своим спортсменам принимать участие в отборочных соревнованиях на Олимпиаду-2024, где будут задействованы россияне.

«Такое решение только навредит украинскому сообществу спортсменов. Международный олимпийский комитет всегда утверждал, что правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях», — приводит отрывок из пресс-релиза МОК Reuters.