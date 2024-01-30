Алексей Мишин: дисквалификация на четыре года — трагедия в спортивной жизни Валиевой

Заслуженный тренер России Алексей Мишин прокомментировал отстранение фигуристки Камилы Валиевой. Спортсменка дисквалифицирована на четыре года за допинг, её наказание отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты, показанные Валиевой после этой даты, аннулированы.

«Дисквалификация на четыре года — трагедия в спортивной жизни Валиевой», — сказал Мишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Сегодня, 30 января, стало известно, что Россия лишена золотой медали в командном турнире фигуристов на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Российская команда опустилась на третье место и получит бронзу. Это произошло после аннулирования результатов Валиевой. Первое место досталось сборной США, на второй позиции оказались спортсмены из Японии.