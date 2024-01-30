Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алексей Мишин: дисквалификация на четыре года — трагедия в спортивной жизни Валиевой

Алексей Мишин: дисквалификация на четыре года — трагедия в спортивной жизни Валиевой
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер России Алексей Мишин прокомментировал отстранение фигуристки Камилы Валиевой. Спортсменка дисквалифицирована на четыре года за допинг, её наказание отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты, показанные Валиевой после этой даты, аннулированы.

«Дисквалификация на четыре года — трагедия в спортивной жизни Валиевой», — сказал Мишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Сегодня, 30 января, стало известно, что Россия лишена золотой медали в командном турнире фигуристов на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Российская команда опустилась на третье место и получит бронзу. Это произошло после аннулирования результатов Валиевой. Первое место досталось сборной США, на второй позиции оказались спортсмены из Японии.

Материалы по теме
Валиеву дисквалифицировали на четыре года — что будет дальше? Валиеву дисквалифицировали на четыре года — что будет дальше?
«Наконец-то мы освободились от неё». Зарубежные фанаты радуются исходу дела Валиевой «Наконец-то мы освободились от неё». Зарубежные фанаты радуются исходу дела Валиевой
Я не верю, что Валиева сама выписала себе триметазидин. Есть вопросы к её окружению Я не верю, что Валиева сама выписала себе триметазидин. Есть вопросы к её окружению
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android