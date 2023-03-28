Бах объяснил, почему МОК изменил рекомендации по поводу российских и белорусских атлетов

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал своё решение рекомендовать допустить российских и белорусских спортсменов к международным турнирам.

«Я уточню, что мы не снимаем запрет на участие России в международных соревнованиях. Мы выпустили список жёстких требований к участию России и Беларуси для международных федераций, которые могут захотеть вернуть атлетов из этих стран.

Также уточню, что постановление, выпущенное годом ранее, не было баном России и Беларуси, не было наложением санкций. Это была мера безопасности, которую мы обязаны были принять по двум основным причинам.

Первая — ряд стран хотели решать, каким атлетам и в каких соревнованиях принимать участие, не выдавая визы, угрожая атлетам отстранениями, национальным федерациям прекращением финансирования, если они бы соревновались с россиянами или белорусами.

Вторая – мы не могли гарантировать, что хозяева международных соревнований обеспечат безопасность россиян или белорусов из-за очень накалённой атмосферы. Это поставило под угрозу целостность международных спортивных соревнований. Нам пришлось выпустить рекомендацию не приглашать атлетов из этих двух стран на международные соревнования, чтобы сохранить целостность международного спорта.

Что изменилось за год и повлияло на выпуск новых рекомендаций? Я могу привести много примеров, но назову два фактора. Мы видим, что в ряде видов спорта – теннис, велоспорт, хоккей – это уже работает. Вы видите, что спортсмены с российскими и белорусскими паспортами участвуют в международных соревнованиях, даже с украинцами соревнуются. Мы это видим это почти каждый день, в частности в мужском и женском теннисе. Атлеты получают визы, им разрешают выступать в США и других странах. Никаких серьёзных проблем с безопасностью не возникало. Мы много раз обсуждали, почему это возможно в одних видах спорта и невозможно в плавании, настольном теннисе, борьбе и так далее. В чём разница?

Второе – у нас есть отчёты от двух экспертов по поводу защиты прав человека. В частности, они подчёркивали, что необходимо избегать принципа наказания человека только за наличие того или иного паспорта. Мы руководствуемся нашей хартией и принимаем во внимание данные отчёты экспертов», — сказал Бах на пресс-конференции.