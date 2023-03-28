В Госдуме отреагировали на условия МОК для допуска россиян к международным соревнованиям

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался об условиях участия российских спортсменов в международных соревнованиях, которые были объявлены на исполкоме Международного олимпийского комитета.

«Бах в последнее время неоднократно заявлял, что будет защищать интересы всех спортсменов. Вот у меня сразу же вопрос к нему: чем спортсмены командных видов спорта отличаются от личников? Думаю, основная проблема заключается в том, что они не знают, как представлять наши команды. То, что делает МОК — недопустимо и незаконно. Есть ли у нас шансы выступить на ближайших Олимпиадах? МОК сам себя загнал в сложнейшую ситуацию. Они не понимают сейчас, как себя вести. На них давят со всех сторон, указывая на политические вещи. Видно, что МОК пытается переложить всю ответственность на федерации. Даже не знаю, как они будут выходить из этой ситуации. Но условия, которые они выдвинули, неприемлемы для нас!» — сказал Свищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.