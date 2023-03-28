Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Бах: запрет на проведение международных соревнований в России и Беларуси сохраняется

Бах: запрет на проведение международных соревнований в России и Беларуси сохраняется
Аудио-версия:
Комментарии

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на исполкоме организации в Лозанне заявил о сохранении санкций в отношении российской и белорусской символики и официальных лиц и запрета на проведение в обеих странах международных соревнований.

«Исполком МОК ранее принял решение не проводить никакие международные соревнования в России и Беларуси. Никаких флагов, гимнов и прочих государственных символов не должно быть на международных стартах. Никаких политиков, государственных чиновников России и Беларуси не должно быть на международных турнирах. И сегодня было принято решение, что данные санкции сохраняются», — сказал Бах.

Напомним, ранее сегодня Бах выступил за возвращение россиян на международные соревнования. Ряд стран выступили против такого решения, однако МОК проводил консультации со всеми участниками олимпийского движения.

Материалы по теме
Томас Бах высказался о возвращении России. Это поворотный момент для олимпийского движения
Томас Бах высказался о возвращении России. Это поворотный момент для олимпийского движения
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023