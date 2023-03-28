Бах: запрет на проведение международных соревнований в России и Беларуси сохраняется

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на исполкоме организации в Лозанне заявил о сохранении санкций в отношении российской и белорусской символики и официальных лиц и запрета на проведение в обеих странах международных соревнований.

«Исполком МОК ранее принял решение не проводить никакие международные соревнования в России и Беларуси. Никаких флагов, гимнов и прочих государственных символов не должно быть на международных стартах. Никаких политиков, государственных чиновников России и Беларуси не должно быть на международных турнирах. И сегодня было принято решение, что данные санкции сохраняются», — сказал Бах.

Напомним, ранее сегодня Бах выступил за возвращение россиян на международные соревнования. Ряд стран выступили против такого решения, однако МОК проводил консультации со всеми участниками олимпийского движения.